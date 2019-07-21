Haberler» Güncel» Haber

Hayvan otlatan kadın tüfekle kazara kendini yaraladı

Kayseri'de hayvanlarını otlatırken elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş alan kadın yaralandı.

21.07.2019 19:39 Hayvan otlatan kadın tüfekle kazara kendini yaraladı
Kayseri'de hayvanlarını otlatırken elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş alan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesindeki yaylada hayvanlarını otlatan 55 yaşındaki Seval B'nin elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.
Bacağından yaralanan kadın, olumsuz arazi koşulları nedeniyle sağlık ekipleri kontrolünde, traktör römorkuna konularak ambulansa götürüldü.
112 Acil Servis ekiplerince, Tomarza Devlet Hastanesine sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Kayseri, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:06   SPOR Beşiktaş - Kocaelispor maçından görüntüler
20:06   Edirne'de otomobil duvara çarptı 4 ölü, 2 yaralı
20:05   Manisa'da ikiz kardeşler sulama göletinde boğuldu
20:04   Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (5)
20:04   Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor (3)
20:03   Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı / Ek fotoğraflar
20:00   Eski meclis üyesi iş yerinde kalbine yenildi