Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar getirildi

Afyonkarahisar'da 65 yaş üstündeki hayvan otlatan bir vatandaşın maaşını Türk Kızılay ekipleri ayağına kadar getirdi.

14.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:44
Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar getirildi
Afyonkarahisar'da 65 yaş üstündeki hayvan otlatan bir vatandaşın maaşını Türk Kızılay ekipleri ayağına kadar getirdi.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden oluşan Vefa Destek Gurubu, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan sokağa çıkamayan vatandaşların maaşlarını çeken ekipler bir yandan onların maaşlarını teslim ederken, bir yandan da market alışverişi, ilaçlarının alınması gibi ihtiyaçlarını da gideriyor. Vefa Destek Gurubu üyeleri, Afyonkarahisar'da evinin bahçesinde hayvan otlatan bir vatandaşın maaşını çekerek ayağına kadar getirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Afyon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:27: Ankara'da bir mahalleye giriş-çıkışlar kısıtlandı - Haber 12:26: Edirne'de eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 12:26: Koronavirüsle mücadeleyi sabote etti, markette yemediği ürün bırakmadı - Haber 12:25: Evinden çıkamayan 65 yaşındaki Fatma teyzeye muhabbet kuşu sürprizi - Haber 12:24: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber