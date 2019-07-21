Hayvan otlatırken hayalinin peşinde ders çalışıyor

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesine bağlı Adliye köyünde oturan 24 yaşındaki Büşra Demirci, ara verdiği liseyi açıktan bitirip öğretmen olmayı istiyor.
Sırtında içinde kitap olan çantası ile sabah hayvanları sağdıktan sonra gün boyu merada otlatan, aynı zamanda da hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine kavuşmak için ders çalışan Demirci, çalışkanlığıyla çevresi ve yakınlarının takdirini topluyor.
Tarlada hayvanları otlatırken AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Demirci, Adliye köyünde doğduğunu ve burada büyüdüğünü anlattı.
İlkokulu yakın köy olan Beşevler'de, liseyi ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bitirdiğini aktaran Demirci, 8 yıl önce talihsiz bir kaza sonucu babasını kaybetmenin acısını unutamadığını söyledi.
Kazada annesi ve kendisinin bulunduğu araçla yaptıkları kazada babasını kaybettiğini belirten Demirci, "Babam vefat ettikten sonra iki ağabeyim ve annem ile yaşamımızı sürdürüyoruz. Bir ağabeyim muhtar diğeri ise beden eğitimi öğretmenliği yapıyor." dedi.
"Çobanlık da güzel"
Demirci, kazadan sonra lise 3'üncü sınıfa devam etmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Okumak hep istediğim bir şeydi ama öyle gerektiği için bıraktım. Şimdi öğretim lisesiyle devam ediyorum. Liseyi bitirmek için çalışıyorum, Yapabilirsem öğretmen olmayı hedefliyorum. Küçüklükten bu yana hayalimdir öğretmenlik. Yapamazsam, başaramazsam da nasip derim ama çabalıyorum. Sabah erken saatlerde 06.00 sıralarında kalkıp dama gidip hayvanları sağıyoruz. Sonra otlatmaya çıkarıyorum. Küçüklüğümden beri hayvanları seviyorum."
Hayvanları otlatırken ders çalıştığını, kitap okuduğunu anlatan Demirci, "Merada hayvanlar otlarken benim çantamdaki kitapları çıkarıyorum. Ders çalışıyorum ama sürekli olmuyor. Eğlenceli kitaplar da okuyorum. Çobanlık da güzel. Sessiz, sakin, oturup kitap okuyorsun ama bazen yorucu. Daha çok çok yolun başındayım, inşallah isteklerim olur." ifadesini kullandı.