25.06.2019 23:55
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybetti

Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat 'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tosunlar köyünde iddiaya göre hayvan otlatan H.K (59) ile aynı köyde ikamet eden H.Ö (29) arasında hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sonucu yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşlı adamın ruhsatız pompalı tüfekle ateş açması ağır yaralanan genç ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yaşlı adamı gözaltına alırken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı. - TOKAT
Kaynak: İHA
Tosunlar , Erbaa , Tokat , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:11 Esad rejiminin İdlib'e saldırıları devam ediyor
00:11 Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybetti
00:01 Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sebebi 12 milyon TL
23:54 Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybetti
23:54 Diyarbakır'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın sebebi 12 milyon TL
23:52 Uludağ yolundaki restoranda korkutan yangın
23:49 Uludağ yolunda korkutan yangın