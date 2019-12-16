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Hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu.

16.12.2019 01:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 01:26
Manisa'nın Demirci ilçesinde hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Bayramşah Mahallesi'nde yaşayan İsmail Demir (27) sabah hayvan otlatmak için Çomaklı Dağı mevkisine gitti. Akşam otlattığı hayvanlar mahalleye dönmesine rağmen Demir'den alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.
Ekipler, Çomaklı Dağı'nın yamacında Demir'in cesedini buldu. Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bu arada, arama çalışmalarına katılan ve rahatsızlanan İsmail Demir'in babası Adem Demir'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Demir'in ölüm haberini alan eşi Betül Demir sinir krizi geçirdi.
Evli ve 1 çocuk babası İsmail Demir'in sara hastası olduğu öğrenildi.
Hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Güncel

Kaynak: AA


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