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Hayvan otlattığı merada ölü bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi, hayvanlarını otlattığı merada ölü bulundu.

18.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:41
'nın ilçesinde bir kişi, hayvanlarını otlattığı merada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Uluağaç Mahallesi'nde hayvancılık yapan 58 yaşındaki Veysel Reçber, hayvanlarını otlatmak üzere gittiği Taşardı mevkisinde yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu.
Reçber'in yakını Sinan Yılmaz'ın verdiği sağlık ekipleri, evli ve 3 çocuk babası Reçber'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Reçber'in cesedi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hayvan otlattığı merada ölü bulundu

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


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