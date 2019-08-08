Hayvan pazarı artık daha kullanışlı

Her alanda hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kurban bayramı öncesi bölgenin en büyük hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarında da bazı düzenleme çalışmaları yaptı. Hem kurbanlık satıcılarına hem de kurban almak için pazara gelen vatandaşlara daha modern bir alanda hizmet sunmak adına yapılan düzenlemeler, vatandaşlardan da tam not aldı.

İlave kurbanlık yükleme rampalarından kurban satıcılarının faydalanması için yapılan lavabo ve duşların yenilenmesine, kurban kesim alanı oluşturulmasına, günlük temizlik çalışmalarından pazarın yollarının mıcır dökülerek düzenlenmesine kadar yapılan tüm düzenlemeler, hayvan pazarında daha kaliteli hizmetin sunulmasını sağlıyor.

AYDINLATMA VE DUŞ ALANLARINA ŞOFBEN MONTAJLARI YAPILDI

Belediye Başkanı Alper Taban, hayvan pazarında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ölümden doğuma kadar her alanda hizmet veren İnegöl Belediyesi'nin kurban bayramı öncesi bayrama ilişkin de hummalı bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi. Şehrin tüm bölgelerinde bayrama yönelik çalışmalar yapıldığını kaydeden Taban, hayvan pazarının da bu bölgelerden biri olduğunu ifade etti. Taban, yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler vererek şöyle konuştu: "Bölgenin en büyük hayvan pazarlarından birine sahibiz. Burada hem kurbanlık satıcılarımızı hem de kurbanlık almak için gelen vatandaşlarımızı düşünerek bir dizi düzenlemeler yaptık. Kurban bayramı öncesi ve esnasında vatandaşlarımızın konforunu arttırmaya yönelik çalışmalarımız, Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Burada kurbanlık satıcılarımız yaklaşık 1 buçuk boyunca gece gündüz konaklayıp yaşamlarını sürdürüyor. Bunu da düşünerek şartları iyileştirmek istedik. Bu kapsamda hayvan pazarı kotralarına elektrik tesisatı kapsamında kombinasyon montajları yapıldı. Yine genel aydınlatma yapıldı ve ayrıca 11 ayrı noktaya konulan santrifüjlere besleme hattı çekilip enerji verildi. Bu alanda kalan satıcı vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için duşlara da şofben ve su basıncını arttırmak için hidrofor montajı yapıldı."

İLAVE HAYVAN İNDİRME RAMPASI YAPILDI

"Boya ekiplerimiz tarafından satış alanları için çizgiler yenilenerek daha düzenli bir Pazar ortaya çıkması için çalışma yaptık. Ayrıca numaralandırma işlemleri de gerçekleştirildi. Kurbanlık satıcılarımızın burada hayvan indirme rampalarının yetersiz olduğunu ifade etmişlerdi. Bu eksiği gidermek için de inşaat ekibimiz tarafından ilave hayvan indirme rampası yapıldı."

DAHA MODERN KESİM ALANI

"Bayramda hayvan pazarımızda kurban kesim işlemi de yapılıyor. Kesimlerin daha modern ve hijyenik bir ortamda yapılması için burada kesim alanı oluşturduk. Pazarın her alanında kesim yapılmasına izin verilmeyeceğini daha önce de ifade etmiştik. Yaptığımız çalışmayla burada 35 m2 kesim alanı ve 250 m2 deri sıyırma alanı hazırladık. Alanda gerekli kazı çalışmaları da yapılarak stabilize malzeme serme işlemi ve hasır çelik konulmuş olup, jüt tülden yapılacak olan gölgelik ankraj montajları da gerçekleştirildi. Ardından temiz su ve pis su tesisatı çekilerek 40 m3 beton döküldü ve yeni yapılan alana su basınçlarını arttırmak amaçlı hidrofor hattı çekildi."

HAYVAN PİSLİKLERİ HER GÜN TEMİZLENİYOR

"Alanda 6 saat greyder ve 6 saat beko-loder çalıştırılarak zemin temizleme işlemi yapıldı. Çıkan moloz da kamyonlarla kaldırılarak üzerine 70 ton çakıl serimi yapılıp düzleme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca her gün sabah ve akşam saatlerinde iş makinelerimizle hayvan pislikleri de alandan temizleniyor. Bu sayede bölgede koku ve kötü görüntünün önlenmesini hedefledik."