Hayvan Pazarı'nın eksikleri gideriliyor

Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında, vatandaşların ihtiyaç duyduğu mescit ve lavabo grupları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Hayvan Pazarı'nın eksikleri gideriliyor
22.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:20
Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında, vatandaşların ihtiyaç duyduğu mescit ve lavabo grupları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında hayvan alımı ve satımı yapan vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmayarak çalışmalarına devam ediyor. Hizmet ve yatırımlarında vatandaş memnuniyetine büyük önem veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan pazarında eksikliği hissedilen mescit, lavabo, WC grupları yaparak eksiklikleri tamamlıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hemen çalışmalara başlanarak Hayvan Pazarı içerisinde ihtiyaç duyulan mescit, bay, bayan ve engelli WC, abdest ve duş alma yerleri yapılıyor.

Yapımı devam eden işlerin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kurban Bayramı, Malatya, Güncel, Haber

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