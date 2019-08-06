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Hayvan pazarında Bayram öncesi durgunluk hakim

Hayvan pazarında Bayram öncesi durgunluk hakimARDAHAN - Ardahan'da, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor.

06.08.2019 13:21
Hayvan pazarında Bayram öncesi durgunluk hakim
Hayvan pazarında Bayram öncesi durgunluk hakim
ARDAHAN - Ardahan'da, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor. Hayvan pazarında sık sık pazarlık yapılmasına rağmen kurbanlık alan yok.
Ardahan çevre yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarında, Kurban Bayramı'na 4 gün gibi kısa bir süre kala durgunluk hakim. Henüz bayram havasının başlamadığı pazarda, hareketliliğin son iki günde başlaması bekleniyor.
Kurban fiyatlarının geçen yıla göre daha ucuz olduğunu dile getiren bazı üreticiler istedikleri sayıda satış yapamadıklarını ifade ederken, bazı üreticiler neredeyse hayvanların hepsini sattıklarını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalarında kurban satışı üzerinde etkisi olduğu belirtilirken hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 1000-1500 TL'den, büyükbaş hayvanlar 6 bin TL ile 15 bin TL arasında alıcı buluyor.
Kurban satışı için Ardahan'a gelen üretici Mehmet Kaya, geçen yıl 180 küçükbaş kurbanlık sattığını, bu yıl henüz o rakama ulaşamadığını ancak son günlerde satışların artacağına inandığı kaydetti.

Ardahan, Ekonomi

Kaynak: İHA

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