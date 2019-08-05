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Hayvan pazarında sahte para uyarısı

Adıyaman'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan sahiplerine sahte parayı nasıl ayırt edebileceklerini anlattı.

05.08.2019 13:50 Hayvan pazarında sahte para uyarısı
Adıyaman'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan sahiplerine sahte parayı nasıl ayırt edebileceklerini anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, hayvan pazarında broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.
Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.
Ekipler, bayram tedbirleri kapsamında sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yapıyor.

Kurban Bayramı, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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