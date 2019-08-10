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Hayvan pazarında 'sahte para' uyarısı

BURDUR (İHA) – Burdur'da polis ekipleri kurban pazarlarında dolaşarak satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

10.08.2019 14:40 Hayvan pazarında 'sahte para' uyarısı
BURDUR (İHA) – Burdur'da polis ekipleri kurban pazarlarında dolaşarak satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, hayvan pazarlarında, broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi. - BURDUR

Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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