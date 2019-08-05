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Hayvan pazarında 'sahte para'ya dikkat

Ardahan'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında sahte para konusunda broşür dağıtıp, dikkat edilmesi gereken detaylar hakkında bilgilendirmede bulundu.

05.08.2019 12:54 Hayvan pazarında 'sahte para'ya dikkat
Ardahan'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında sahte para konusunda broşür dağıtıp, dikkat edilmesi gereken detaylar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlık satıcılarına ve vatandaşlara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda ve sahte para dolandırıcılığı olaylarına karşı bilgi verdi. Ekipler, paraların üzerinde bulunan güvenlik özelliklerini gösterdi. Sahte para ile orijinal para arasındaki farklar, uygulamalı anlatıldı.

Kurbanlık pazarında polisler tarafından yapılan uygulama ve bilgilendirmeler konusunda memnuniyetini ifade eden vatandaşlar, bu şekilde uyarıların satıcılar açısından çok önemli olduğunu ve bu uygulamadan dolayı ekiplere teşekkür ettiler. - ARDAHAN

Kurban Bayramı, Ardahan, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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