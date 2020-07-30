Hayvan pazarında son gün yoğunluğu yaşanıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurulan hayvan pazarında son gün yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar Korona virüs tedbirleri kapsamında alana alınıyor.

Kurban Bayramı önce arife gününde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Bozüyük'te kurulan hayvan pazarında binlerce hayvan satılmayı beklerken, alana giren herkesiz ateşi ölçülerek, dezenfekte sıkılıyor. Vatandaşların rahatça görebileceği yerlere büyük boyutta hazırlanan Korona virüse karşı alınacak tedbirleri kapsayan 14 altın kural uyarıları ile vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Ayrıca kesimhanede de gerekli hijyen koşullarının sağlandığı mezbahada bayramın ilk 3 günü İslami şartlara uygun ve ücretsiz olarak kurban kesimi yapılacağı bildirildi. - BİLECİK