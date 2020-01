Hayvan Sağlığı ve Beslenme" konulu konferans gerçekleştirildi. Malatya Ticaret Borsanın (MTB) ev sahipliğinde, Prof. Dr. Armağan Hayırlı'nın konuşmacı olarak katıldığı "Hayvan Sağlığı ve Beslenme" konulu konferansta, hayvancılıkla ilgili bilgiler aktarıldı.MTB salonunda yapılan toplantıya, MTB Başkanı Ramazan Özcan, MTP yönetimi ve üyeleri katıldı. Açılış konuşması gerçekleştiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Hayvan sağlığı ve beslenme konusunda burada iki tane program gerçekleştirmiştik. Özellikle hayvancılık sektörüyle ilgili her fırsatta kamuoyunda dile getirmekten çok mutlu oluyoruz. Malatya özellikle bu konuda bölgede yükselen konum değerinde. Yaklaşık 500 bin baş hayvan yetiştiriyoruz. 300 bin küçükbaş 200 bin büyükbaş hayvan varlığımız olduğu tarım il müdürümüzün bize vermiş olduğu bilgilerdir" ifadelerini kullandı.Hayvancılıkta Malatya önemli bir noktaya ulaştığını da anlatan Özcan, "Hayvancılık sektörü son zamanlarda çok önemli sıkıntılarla yoluna devam etmektedir. Ciddi anlamda destek gerekiyor. Dünya'da tarım ve hayvancılık sektörü çok ciddi anlamda ekip ve makine güçlendirilmesi lazım. Destek verilmesi lazım. Hayvanlara sağlık hizmeti verilmesi açısından veteriner hekimler ciddi anlamda desteklenme sürecine girdik. Malatya Ticaret Borası olarak talebimiz, hayvancılığa destek bekliyoruz. Mutlaka, istişareler ve 2020 yılında daha sağlıklı planlama yapalım. Bu tür organizasyonlarda ciddi anlamada faydalanmak gerekiyor, MTB olarak her daim üreticilerimizin yanındayız. Her fırsatta bunu arkadaşlarımıza ifade ediyorum. Böyle programları artırmamız gerekiyor. Sizlerden bizlere destek istiyoruz. Bize yol gösterin ve bizimle istişarelerde bulunun. Bizlerde 2020 yılında daha sağlıklı planlamaları birlikte yapalım" şeklinde konuştu.Özcan'ın açılış konuşmasından sonra "Hayvan Sağlığı ve Beslenme" konulu konferansı Prof. Dr. Armağan Hayırlı, hayvan sağlığı ve beslenme ilgili üreticilere bilgi verdi. - MALATYA