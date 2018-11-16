Hayvan severler 30 tane kedi evi yaptırdı
ADANA'da hayvan severler sokak kedileri için 30 tane kulübe yaptırarak kedilerin soğuk hava şartlarından korunması için belirli noktalara yerleştirdi. Merkez Çukurova
ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaya katılan sokak hayvanlarını koruma ve besleme gönüllüsü Adana Büyükşehir Belediyesi
tiyatro oyuncusu Ergün Özfırıncı bu çalışmanın tüm insanlığa örnek olması gerektiğini söyledi.
Çocukların da katıldığı etkinlikte kediler yuvalarına yerleştikten sonra hayvan severler de kulübelerin önüne mama dağıttı.
Adana Büyükşehir Belediyesi,Çukurova,Merkez