- Hayvan severler haciz şokunu kermesle aşmaya çalışıyor

Kaynak: İHA

- Hayvan severler haciz şokunu kermesle aşmaya çalışıyorTOKAT - Tokat'ta yaralı sokak hayvanlarını tedavi ettiren hayvan severler, artan klinik borçları nedeniyle başlatılan haciz işlemlerini düzenledikleri kermesle aşmaya çalıştı Tokat ve ilçelerinde yaralanan ya da tedaviye ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının tedavilerini gönüllü olarak yaptıran hayvan severler, artan borçlarını ödeyemeyince haciz işlemleri başlatıldı. Hacze konu borçlarını düzenledikleri kermesle aşmaya çalışan hayvan severler, tüm hayvan dostlarını organizasyonlarına davet etti. Yeraltı çarşısı üzerinde düzenlenen kermese katkı sağlamak isteyenler olsa da, yaklaşık 5 bin lira olan borcun ödenebilmesi için daha çok kişiden yardım gelmesi bekleniyor. Kermeste gönüllü olarak çalışan hayvan sevenlerden Gülser Sıldıroğlu: "Tokat'taki sokak hayvanlarına arkadaşlar olarak hep beraber toplandık yardım yapıyoruz. Bunların tedavilerini, uyuz olanlar çok köpeklerde, kedilerde açlıktan dolayı hastalananlar çok, çoğunun bacağı kırık, kolu kırık, bunların tedavilerini yaptırıyoruz. Yalnız bunların tedavilerini yaptırırken maddi açıdan çok para sıkıntımız oluyor. Kliniklere götürüyoruz, klinik borcumuz var 5 milyar. Avukat bizi hacize verecek ödeyemiyoruz. Diğer hayvan sever arkadaşlarımız da aynı durumda. Onun için 3 gün kermes açtık, çarşamba, perşembe, cuma günü. Kermesten toplanan paranın bir miktarını eğer yetiştirebilirsek zannetmiyorum toplayabileceğimizi ama Avukattan hacizi kaldıracağız. Hacizi kaldırabileceğimizi de zannetmiyorum çünkü toplayamıyoruz bir türlü. Onun için sizlerden yardım istiyorum hayvanlar için. Lütfen bize yardım edin. En azından nerede olursanız olun Türkiye'nin... Tokat'ta olmanız gerekmez. Sosyal medyadan da bize ulaşıp yardım edebilirsiniz her konuda" şeklinde konuştu.Kermese alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar hayvan sevenlerin yaptıkları bu çalışmayı desteklediklerini söyledi.