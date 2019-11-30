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Hayvan ve çiçekler kabağa sığdı

DÜZCE(İHA) – Tatil bölgelerinde yemek masalarının vazgeçilmezi olan, fuarlarda ise dikkat çekmek için karpuz gibi şekil vermesi kolay meyvelerden yapılan çeşitli figürler, maharetli ellerde kabağa taşındı.

30.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:35Hayvan ve çiçekler kabağa sığdı
DÜZCE(İHA) – Tatil bölgelerinde yemek masalarının vazgeçilmezi olan, fuarlarda ise dikkat çekmek için karpuz gibi şekil vermesi kolay meyvelerden yapılan çeşitli figürler, maharetli ellerde kabağa taşındı.

Katı ve sert olması nedeniyle şekil vermenin çok zor olduğu kabak üzerine çiçeklerden hayvanlara kadar birçok desen ve figürü kabağa başarı ile işleyen Zafer Çakmak, sebze ve meyve oyma sanatının zor bir meslek olduğunu ancak kabak oyma sanatının daha da zor olduğunu dile getirdi.

Festivali görsel şölene çeviren Çakmak, "Aşçılık mesleğinin bir meyvesidir bu. Bu sene düzenlenen 2. kabak festivaline bizde Öğretmen Evi olarak görsel şölen ile katkıda bulunmak istedik. Bu dekoru herkes yapıyor. Burada önemli olan figürleri kabaktan yapabilmek. Kabağı işlemek kesinlikle çok zordur ve herkes bunu başaramaz. Çünkü işlemesi sert bir sebze olduğu için biraz zahmet edilmesi gerekiyor. Bizde tabi zoru başarmayı sevdiğimiz için Allah'ın izni ile başardığımızı düşünüyorum. En zorlandığım figür tavus kuşu figürü oldu. Yaklaşık 2 saatimi aldı. Bunu yapmanın bir püf noktası var. Çok sabır isteyen, çok emek isteyen bir uğraş. Biz bu ürünleri satmak için değil Düzce'mize hizmet olsun diye görsel olarak hazırladık. O yüzden satmayı düşünmüyoruz. Bunu sadece görsel bir şölen olarak yaptık" dedi.

Zafer Çakmak'ın kabak üzerine yaptığı hayvan ve çiçek figürleri ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. - DÜZCE

Zafer Çakmak, Düzce, Şef, Güncel

Kaynak: İHA

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