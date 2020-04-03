Hayvan yetiştiricilerine büyük kolaylık
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2019 yılı 2'inci dönem buzağı destekleme müracaatlarının gerek kalmadığını, yapılmış sayılacağını söyledi.
03.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:17
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütün yetiştiricilerimizin 2019 yılı 2'inci dönem buzağı destekleme müracaatları Korona virüsü Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış sayılacaktır. Ayrıca il-ilçe müdürlüklerimize müracaat edilmesine gerek yoktur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA