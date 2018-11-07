Hayvan yüklü kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Hayvan yüklü kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralıKazada kamyonette bulunan küçükbaş hayvanlardan bazıları ise telef olmasın diye kesildiği görüldü
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'un Sungurlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale
karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara
istikametine seyir halinde olan Mutlu Çolak yönetimindeki 19 AN 533 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, aynı istikamete giden Mehmet Genç
yönetimindeki 42 UE 622 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kamyonet sürücüsü Mutlu Çolak ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mustafa Çolak
yaralandı.İlk müdahalesini yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yapılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kamyonette bulunan küçükbaş hayvanlardan bazıları ise telef olmasın diye kesildiği görüldü.Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Çorum,Sungurlu
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:33