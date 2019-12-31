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Hayvanat Bahçesi 1 yılda 570 bin kişiyi ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 2019 yılında ziyaretçi akınına uğradı.

31.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:19 Hayvanat Bahçesi 1 yılda 570 bin kişiyi ağırladı
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 2019 yılında ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat Bahçesini yıl boyunca toplam 570 bin 256 kişiyi ağırladı.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla 'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, büyük ilgi görüyor. 570 dekar alan üzerine kurulu olan hayvanat bahçesi, yaklaşık 144 türde bin 486 hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde midilli atları, kaplanlar, zebralar, şempanzeler, kangurular, aslanlar, yılanlar, kaplumbağalar ve kuş türleri en fazla ilgi çeken hayvanların başında geliyor.

7'den 70'den her yaş grubundan vatandaş ile yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Hayvanat Bahçesi, 2019 yılında 570 bin 256 kişi tarafından ziyaret edildi. Antalyalılar doğa ile iç içe yer alan, hayvanlara geniş yaşam alanı sunan hayvanat bahçesinde aileleriyle birlikte keyifli zaman geçiriyor.

Hayvanat bahçesine gelen misafirler isterlerse bahçe girişinde oluşturulan 12 bin metrekarelik mesire alanında kamelyalarda piknik yapabiliyor. Hayvanların doğal ortamını aratmayan barınakları, renkli peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yollarıyla ziyaretçilerini ağırlayan hayvanat bahçesi yeni yılda da konuklarını bekliyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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