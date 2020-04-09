Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayvanat bahçesi müdüründen hayvanlara konser

Ukrayna'nın Odessa şehrinde karantina nedeniyle kapalı durumda olan hayvanat bahçesinin müdürü, hayvanat bahçesindeki hayvanlara elektronik org ile konser verdi.

09.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:38
Hayvanat bahçesi müdüründen hayvanlara konser

Ukrayna 'nın Odessa şehrinde karantina nedeniyle kapalı durumda olan hayvanat bahçesinin müdürü, hayvanat bahçesindeki hayvanlara elektronik org ile konser verdi.

Odessa Hayvanat Bahçesi Müdürü İgor Belyakov, hayvan kafeslerinin yanına teker teker giderek, hayvanlara, klasik müzik konseri verdi. Odessa Belediyesi'nin kameraya aldığı videoda, hayvanat bahçesi müdürünün, yüzüne maskesini takarak kafeslerin yanı başında elektronik org ile Ludwig Van Beethowen'in besteleri de dahil olmak üzere, çeşitli klasik müzik parçaları çaldığı görüldü.

Ukrayna'da korona virüsüne karşı, 24 Nisan tarihine kadar, ülke genelinde karantina önlemleri alındı ve bu çerçevede, bütün parklar ve eğlence yerleri, ziyaretlere kapatıldı. Yetkililer, karantinanın mayıs ayının ortalarına kadar uzatılabileceğini söylüyor.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısının, önceki güne göre 224 kişi artarak 1892'ye yükseldiği, salgının başlamasından bu yana 57 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin iyileştiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Hayvanat Bahçesi, Ukrayna, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Haberler
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Hayvanat bahçesi müdüründen hayvanlara konser - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:46: Kütahya'da "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" standı - Haber 16:45: BERFİN ÖZEK, YÜZÜNÜ ASİTLE YAKAN RASİM OZAN ÇELTİK HAKKINDAKİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ - Haber 16:45: DÜZCE Karantinada basket atarak eğlendiler - Haber 16:45: ANKARA Bakan Soylu, polislerin seslendirdiği türküyü paylaştı - Haber 16:44: Bakan Soylu, 175'inci yıl tebriğinde polislerin söylediği türküyü paylaştı - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler