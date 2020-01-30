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Hayvanat bahçesinde aslanın saldırdığı bakıcı yaralandı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde aslanın saldırdığı bakıcı Kadir İnce (44) yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

30.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:41Hayvanat bahçesinde aslanın saldırdığı bakıcı yaralandı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde aslanın saldırdığı bakıcı Kadir İnce (44) yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, yemek verdiği aslanlardan birisinin saldırısına uğradı. İnce, hayvanat bahçesinde görevli diğer bakıcıların yardımıyla kurtarıldı. Bakıcıların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kol ve sırt kısmından yaralanan İnce'yi ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavisi süren İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Hayvanat Bahçesi, Kadir İnce, Güncel

Kaynak: DHA

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