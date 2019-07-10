10.07.2019 13:27
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- Hayvanat Bahçesinin Yeni Üyesi İlk Adımlarını Attı

- Hayvanat bahçesinin yeni üyesi ilk adımlarını attıCOLORADO - ABD'nin Colorado eyaletindeki bir hayvanat bahçesinin en yeni üyesi yavru zürafa ilk adımlarını attı.

- Hayvanat bahçesinin yeni üyesi ilk adımlarını attı
COLORADO - ABD'nin Colorado eyaletindeki bir hayvanat bahçesinin en yeni üyesi yavru zürafa ilk adımlarını attı.
ABD'nin Colorado eyaletindeki hayvanat bahçesinin yeni üyesi yavru zürafa ilk kez ayakları üzerinde durabilmeyi başardı. Yavru zürafanın ilk adımları ise sosyal medyada gündem oldu. Hayvanat bahçesi bakıcısı cinsiyetinin kız olduğunu açıkladığı zürafaya 1 ay sonra isim vereceklerini duyurdu.
Öte yandan bir zürafanın hamileliği yaklaşık 15 ay sürüyor. - Hayvanat Bahçesinin Yeni Üyesi İlk Adımlarını Attı
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Güncel

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