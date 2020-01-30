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Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitimi verildi

Kilis'te, 2020 yılında ödenecek olan Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitim toplantısı düzenledi.

30.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:52Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitimi verildi
'te, 2020 yılında ödenecek olan Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitim toplantısı düzenledi.

Kilis Damızlık Koyun Keçi Birliği olarak 2020 yılında ödenecek olan Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitim toplantısı düzenledi.Toplantıya Kilis Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş ile üreticiler katıldı. Mustafa Kemal Üniversitesinden Prof.Dr Mahmut Keskın ve Prof. Dr. Şerafettin Kaya tarafından eğitim verildi. - KİLİS

Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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