Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara Avantajlı Sanayi Aboneliği

Kaynak: İHA

SAMSUN (İHA) – Hayvancılık İşletmeleri ve Seralar, avantajlı sanayi aboneliği grubuna dahil edildi.Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım Orman Müdürü Nail Kırmacı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 14 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararı gereğince dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldığını söyledi.Bu kapsamda çevre ve insan sağlığını koruma amaçlı, gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve düzenlemeleri halinde zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan her türlü arıtma tesisinin sanayi abone grubu kapsamına gireceğini ifade eden Kırmacı, "Bu tesislere abone olup bağımsız olarak faaliyet göstermesi mümkün olmayan tesisler de tıpkı arıtma tesisleri gibi sanayi abonesi kapsamına girecektir. Yayınlanan karar kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden alınan belge ile faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri ve seralar da bu abone grubuna dahil edilmiştir" dedi. - SAMSUN