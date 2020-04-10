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Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği başlıyor

- Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği başlıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,, hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık sürü yöneticisi istihdamı (Çoban) desteği ödemelerinin, bugün başlayacağını duyurdu.

10.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:29
- Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği başlıyor
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,, hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık sürü yöneticisi istihdamı (Çoban) desteği ödemelerinin, bugün başlayacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık sürü yöneticisi istihdamı (Çoban) desteği ödemelerinin, bugün (10 Nisan 2020) saat 18.00'dan sonra hesaplara aktarılmaya başlayacağını açıkladı.
Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli,"Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, sürü yöneticisi istihdamı (Çoban) desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün (10 Nisan 2020 Cuma günü) saat 18: 00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği başlıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Genel
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