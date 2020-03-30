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'Hayvandan insana, insandan hayvana koronavirüs geçmez'

BURSA'da veteriner hekim Osman Çağlar Ortanca, "Köpekten köpeğe, kediden kediye geçen koronavirüs, insana geçmez. İnsanlardan koronavirüs de hayvanlara geçmez. Koronavirüsü olan insan, köpeği sevdiğinde bizler de o köpeğe temas edersek bu şekilde virüse maruz kalabiliriz" dedi.

30.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:11
'Hayvandan insana, insandan hayvana koronavirüs geçmez'

BURSA'da veteriner hekim Osman Çağlar Ortanca, "Köpekten köpeğe, kediden kediye geçen koronavirüs, insana geçmez. İnsanlardan koronavirüs de hayvanlara geçmez. Koronavirüsü olan insan, köpeği sevdiğinde bizler de o köpeğe temas edersek bu şekilde virüse maruz kalabiliriz" dedi.

Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından bazı evcil hayvan sahipleri, virüs bulaşmasından kendisi ve köpeği ya da kedisi için endişelenerek, sokağa veya barınağa bırakmaya başladı. Bursa'da görev yapan veteriner hekim Osman Çağlar Ortanca, hayvandan insana ya da insandan hayvana koronavirüs buluşması endişesinin doğru olmadığını belirterek, "İnsanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara bizler 'zoonoz' hastalıklar diyoruz. Covid-19, zoonoz bir hastalık değildir. Her hayvanda korona hastalıkları olabilir. Ancak bu, insanlara geçebilen değil sadece kendi türleri arasında geçebilen hastalıklardır. Köpekten köpeğe, kediden kediye geçen koronavirüs, insana geçmez. İnsanlardaki koronavirüs de hayvanlara geçmez. Koronavirüsü olan insan, köpeği sevdiğinde bizler de o köpeğe temas edersek bu şekilde virüse maruz kalabiliriz" diye konuştu.

'BU DÖNEMDE HAYVANLARINIZI KİMSE SEVMESİN'

"'Taşıyıcı' demek doğru değil, 'Etkileşim sayesinde bulaştırma' diyebiliriz" hatırlatmasında bulunan veteriner Ortanca, şöyle devam etti:

"Masaya dokunduğunuzda da bulaşabilir. Bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken şey, kendi sağlığımız. Buna dikkat ederek kendimizi koronavirüsten korumalıyız. İnsan sağlığı ne kadar önemliyse hayvan sağlığı da önemlidir. Hayvanların sağlığı bizlerin sağlığı için önemlidir. Şu an dışarı çıkmamamız gerekiyor ama tabi sokaklardaki can dostlarımızı da unutmamamız gerekiyor. Evcil hayvanlarınızı da şu dönemde kimse sevmesin."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık

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Haberler ›› Sağlık ››'Hayvandan insana, insandan hayvana koronavirüs geçmez' - Haberler
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