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Hayvanları anlattığı videoları ilgi gören çocuğun hedefi belgeselcilik

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hayvanları anlattığı videoları sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki Mehmet Kanur, eğitim alarak belgeselci olmayı hedefliyor.

22.08.2019 21:42
Hayvanları anlattığı videoları ilgi gören çocuğun hedefi belgeselcilik
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hayvanları anlattığı videoları sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki Mehmet Kanur, eğitim alarak belgeselci olmayı hedefliyor.
Armutlu Mahallesi'nde öğretmen olan babası İsmail Kanur ile hayvanlarla çeşitli video ve fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşan Kanur, AA muhabirine, hayvan sevgisinde babasıyla dağlara çıkmasının etkili olduğunu söyledi.
Doğayı çok sevdiğini belirten Kanur, "Mahallemizin doğal özellikleri çok fazla, yeşilliği, canlıları, ağaçları, çiçekleri, her bakımdan çok yoğun. Burada hayvanları, ağaçları, canlıları görmeye başladım. Hayvanları araştırarak onlarla ilgili bilgiler edindim. Bunları da herkesle paylaşmak, herkese örnek olmak istedim. İleride bu konuda eğitim alarak belgesel kanallarında çalışmak istiyorum." diye konuştu.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da evinde ziyaret ettiği Kanur'un sosyal farkındalık yaratmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
Yavaş, Kanur'a Sındırgı'nın simgesi haline gelen leylek figürü hediye etti.
Hayvanları anlattığı videoları ilgi gören çocuğun hedefi belgeselcilik

Balıkesir, Sındırgı, Armutlu, Güncel

Kaynak: AA

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