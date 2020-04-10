Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı

Video paylaşım platformu YouTube'da Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi ya da bilinen adıyla ASMR türünde çektiği videoları ile bilinen Güney Koreli YouTuber Sooyoung, hayvanları canlı canlı yediği videolar sebebiyle büyük tepki çekti.

10.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:29

Güney Koreli YouTuber Sooyoung, Youtube 'ta canlı canl hayvan yediği için tepki çekti. Genellikle ahtapot veya kalamar gibi deniz mahsullerini yiyen Ssoyoung, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından hayvan istismarı ile suçlandı.

"HAYVANLARA İŞKENCE ETMEYİ SEVEN BİR SOSYOPAT"

Sooyoung'a yönelik tepkilerin büyümesinin bir nedeni de popüler YouTuber Ethan Klein'ın çektiği video oldu. h3h3Productions adlı kanalındaki yeni videosunda ASMR temalı videoların artık çok ileri gittiğini söyleyen Klein, Güney Koreli YouTuber'ı "hayvanlara işkence etmeyi seven bir sosyopat" olarak tanımlamıştı.

Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı

HAYVAN İSTİSMARIYLA SUÇLANIYOR

Ssooyoung'ın kanalında yayınladığı son videosunun altına oldukça sert ifadeler içeren yorumlar geldi. Kullanıcılar Güney Koreli Youtuber'ı hayvan istismarıyla suçlandı.

Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı

ASMR NEDİR?

Tam adı Automonous Sensory Meridian Response (Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi) olan ASMR, rahatlatıcı etkiye sahip bir ses türü olarak biliniyor. Beyinsel orgazm veya omurga karıncalanması şeklinde de adlandırılan ASMR, özellikle YouTube sayesinde bir trend hale geldi. Yemek sesi, kağıt sesi, makas sesi, tıklama sesleri, paket açılımı ve fısıltı, ASMR etkisi yaratan seslerin başında geliyor. Endorfin salgılaması nedeniyle beyin fonksiyonlarını rahatlatan bu sesler, bilhassa uyku problemi yaşayan kişiler için birebir. Nitekim bilimsel araştırmalar da bu kanıyı doğruluyor.

Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı

Editörün notu: Video, Türk toplumunun tüketim kültürüne ve hassasiyetlerine aykırı olduğundan haberin içine eklenmemiştir.

Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı
Etiketler: Youtube, Dünya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Haberler
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Singapur, Zoom’la dersi yasakladı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü Haberler
Singapur, Zoom'la dersi yasakladı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi Haberler
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere’ye yardım yolladı Haberler
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'ye yardım yolladı
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Haberler
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir Haberler
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir
Haberler ›› Dünya ››Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

14:51: Trios Modu, Call of Duty: Warzone'a Geri Dönüş Yaptı - Haberler 14:51: Recep İvedik 6 Netflix'e Geldi! - Haberler 14:51: Black Widow'un Alternatif Ölüm Sahnesi Yayınlandı! - Haberler 14:51: Çinli Dev, Logosunu Değiştiriyor - Haberler 14:51: Final Fantasy VII Remake'in PC Versiyonu Onaylandı - Haberler 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi