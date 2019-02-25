Hayvanları İçin Karlı Dağlardan Ot İndiriyorlar

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Hakkari'de besiciler, hayvanları için yazın biriktirdikleri otları, kışın karlı dağlardan zor şartlarda indiriyor.Ağaçdibi köyünde besiciler, çetin kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.Yazın biçtikleri otları yüksek kesimlerde biriktiren besiciler, kışın bunları hayvanlara ulaştırmak için zorlu yolculuğa çıkıyor.Köye 5 kilometre uzaktaki 2 bin 500 rakımlı dağa tırmanan besiciler, ot balyalarını sürükleyerek karla kaplı tepelerden indiriyor.Besiciler, zahmetli yolculuğun ardından getirdikleri otlarla hayvanlarını yemliyor.Besicilerden Rahmi Turan, otları yazın imece usulüyle biçtiklerini belirterek, "Kışın da birbirimize yardım ederek otları dağdan indiriyoruz. Bunu eğlenceli hale getiriyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı evden alıp dağa çıkıyoruz. Zorlanıyoruz ancak buna mecburuz." diye konuştu.