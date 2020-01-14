Haberler » kultur-sanat » Hayvanları için karlı tepelerden ot taşıyorlar - Haberler

Hayvanları için karlı tepelerden ot taşıyorlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde besiciler, yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri otları kışın karlı dağlardan kızaklarla indiriyor.

14.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:02Hayvanları için karlı tepelerden ot taşıyorlar
'nin ilçesinde besiciler, yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri otları kışın karlı dağlardan kızaklarla indiriyor.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Şemdinli'de besiciler, çetin kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.
İlçeye bağlı köylerin yüksek kesimlerinde yazın ağaç dalı ve çalı biriktiren besiciler, kışın da bu otları karla kaplı bölgelerden kızaklarla indirerek köydeki hayvanlarını yemliyor.

Sabahın ilk ışıklarında karla örtülü bölgeye doğru yola çıkan besiciler, saatler süren zorlu yolculuğun ardından biriktirdikleri otlara ulaşıyor.

Kızaklara ihtiyaçları kadar otu yükleyen besiciler, çığ tehlikesinin yaşandığı bölgede tehlikeli bir yolculuğun ardından düzlük alana ulaşıyor.
Günyazı köyü Yeşilöz mezrasında yaşayan Sadettin Olmaz, AA muhabirine, yaz mevsiminde yüksek kesimlerde topladıkları otları kışın hayvanlarına vermek için muhafaza ettiklerini söyledi.
Olmaz, "Kışın diğer besicilerle dağın zirvesine ulaşıp biriktirdiğimiz otları indiriyoruz. Kar yağışının çok olması bizim için daha avantajlı, çünkü kar çoksa kızaklarla otları indirmemiz daha kolay oluyor." dedi.
Sefer Olmaz da kızaklarla dağa tırmanırken zorlandıklarını ifade ederek, "Bu işi yapmak mecburiyetindeyiz çünkü yapacak başka işimiz yok. Biz dağa tırmanırken çok zorlanıyoruz inişler de çok tehlikeli oluyor. Biz bu çalıların yapraklarını hayvanlara veriyoruz, saplarını da evde yakıyoruz." diye konuştu.

Şemdinli, Hakkari, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

13:02  Manisa'da 18 yaşından küçüklere "kepçe kulak" düzeltmesi ücretsiz - Haberler
13:02  Çocukların karlı tepelerde kızak keyfi - Haberler
13:01  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi - Haberler
13:00  AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Haberler
12:50  ABD'li astronot bir ilke imza attı! Uzayda kurabiye pişirdi - Haberler
12:50  Çin'de petrokimya tesisinde patlama - Haberler
12:37  Erdoğan'dan masadan kaçan Hafter'e sert sözler: Yalan darbesi yaptı - Haberler
12:31  MHP, Filenin Sultanları hakkında Birol Şahin'in tepki çeken açıklamasına savunma istedi - Haberler
12:23  Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda Deniz Baykal'a teşekkür etti - Haberler
12:00  Son dakika: Ateşkes masasını terk eden darbeci Hafter'e, Türkiye'den ilk tepki geldi - Haberler
14.01.2020 13:04:36