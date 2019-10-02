Haberler » Güncel » Haber

Hayvanları Koruma günü Edremit'te ilk kez kutlanacak

'4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' Edremit'te ilk kez kutlanacak.

02.10.2019 13:55Hayvanları Koruma günü Edremit'te ilk kez kutlanacak
'4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' Edremit'te ilk kez kutlanacak.

Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek bir etkinlikle kutlayacak. Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, çocuklarla resim atölyeleri, canlı müzik, fabl, kermesler yer alacak. Hayvanların yaşam hakları konusunda farkındalık yaratma amacı taşıyan etkinlikte, ayrıca sokak hayvanları için mama dağıtımı da yapılacak.

Edremit Kent Konseyi ayrıca "Sokak Hayvanları " temalı fotoğraf yarışması düzenledi. Birincilik ödülü Afrodit Termal Otel'de hafta sonu iki kişilik konaklama olacak. Yarışmaya katılım, çekilen fotoğrafların sosyal medya hesaplarından #edremitkentkonseyi etiketiyle paylaşılması yoluyla gerçekleştirilecek. - BALIKESİR

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Kent Konseyi, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:51 Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; o anlar kamerada
21:50 Avcı: "Beş senede beş değişik oyun kurgusu oynatan teknik adamım"
21:50 Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı
21:50 Freni boşalan kamyonetin çarptığı araç yaklaşık 50 metreden uçtu
21:50 Beşiktaş, wolverhampton'a hazır
21:48 Milli eğitim müdürlüğünden velilere "dolandırıcılık" uyarısı
21:48 Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle "teyakkuz" halinde