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Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanat bahçesi ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde özellikle çocukları sevindirecek bir karar aldı.

03.10.2019 15:46Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanat bahçesi ücretsiz
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde özellikle çocukları sevindirecek bir karar aldı. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Hayvanat Bahçesi ücretsiz olarak gezilebilecek.

Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Hayvanat Bahçesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde vatandaşları bekliyor.

Hayvanların daha iyi tanınması ve hayvan sevgisinin artırılması amacıyla Dünya Havanları Koruma Günü'nde hayvanat Bahçesi'nin ücretsiz olması kararlaştırıldı. Vatandaşlar Hayvanat Bahçesi'ni saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz olarak gezebilecek. - KAYSERİ

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Hayvanat Bahçesi, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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