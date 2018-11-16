Hayvanları Koruma Kurulu Toplandı

16 Kasım 2018 Cuma 12:19



16 Kasım 2018 Cuma 12:19

Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında Hayvanları Koruma Kurulu olağan toplantısı yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü'ndeki toplantıda, mücavir alan dışında kalan sahipsiz hayvanların rehabilitasyonunu gerektiren durumlar ele alındı. Bu mesele ile ilgili yapılabilecekler hususunun bir önceki kurulda gündeme getirildiği, çözüm önerilerinin oluşturulması için alt komisyonun hazırladığı raporun değerlendirilerek alınan kararın ilgili çözüm makamlarına iletilmesinin görüşüldüğü belirtildi.Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, sokakta yaşamak zorunda olan hayvanlarla ilgili mücavir alan dışında da kurumların işbirliğinde çalışmaların devam edeceğini ve sağlıklı bir çevrenin tüm canlılar için gerekli olduğunu ifade etti. - BİLECİK