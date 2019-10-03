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Hayvanları öldürene hapis yolu

Hayvan öldürene hapis cezası geliyor.

03.10.2019 16:00
Hayvan öldürene hapis cezası geliyor.
TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, beklenen taslak raporunu hazırladı. 33 maddelik raporda en dikkat çeken maddeler şu şekilde:
Hayvanlar hukuk öznesi sayılmasa da hukuk nesnesi de (eşya) sayılmamalı.
İnsana bağımlı yaşayan hayvanlar için "evcil hayvan" ve "yaban hayvanı" ayrımı yapılmalı.
Ülke çapında kısırlaştırma uygulanmalı. Popülasyon kontrolü amacıyla hayvan sayısı tespit edilmeli.
Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla hayvan kolluğu kurulmalı.
Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli.
Apartmanlarda evcil hayvan beslenmesini engelleyen keyfi kısıtlama kaldırılmalı.
Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanmalı.
Adalar'da belli bir miktarda fayton bırakılmalı. Faytonlarda sadece ağır yük atları kullanılmalı. Acil olarak elektrikli ulaşım araçlarına geçilmeli.
(İHA)
Hayvanları öldürene hapis yolu

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Kaynak: İHA

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