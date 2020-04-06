Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayvanların yemini zabıta ulaştırdı

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanlar için yem ihtiyacı olan vatandaşlara çayır otu yemini evlerine ulaştırdı.

06.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:49
Hayvanların yemini zabıta ulaştırdı
Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanlar için yem ihtiyacı olan vatandaşlara çayır otu yemini evlerine ulaştırdı.

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşın hayvanları için ihtiyacı olan çayır otu Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince kendisine ulaştırıldı. Zabıta ekiplerine teşekkür eden vatandaş, sokak hayvanlarının da sahipsiz kalmamaları için insanları uyardı.

İlçe genelinde korona virüsle mücadele konusunda çok ciddi çalışmaların yapıldığını dile getiren Altınova Belediyesi Zabıta Memuru İlker Gülbahar, "İlçe genelinde temizlik işleri birimizin aralıksız çalışıyor. Sosyal İşler Birimimiz ile Evde Bakım Hizmetleri Birimimiz ilçemizdeki tüm 65 yaş üstü ve evde kalan vatandaşlarımızla irtibat halinde. Zabıta amirliğimiz aralıksız görev başında. Evde kalıp ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza bir telefon mesafesindeyiz. Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral'ın talimatı ve takibiyle biz halkımızın emrindeyiz, görev başındayız" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınova, Yalova, Zabıta, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Hayvanların yemini zabıta ulaştırdı - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

10:47: Korona virüse karşı doğal dezenfekte ürettiler - Haberler 10:46: Şile Ağva açıklarında şaft arızası nedeniyle sürüklenen Amal Neptun isimli gemi kıyıya 5 mil... - Haberler 10:45: Adana'da kaçak sigara ve içki operasyonu - Haberler 10:44: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne korona virüs etkisi - Haberler 10:42: Sinop'ta otomobil denize böyle uçtu... Sürücü kendi imkanlarıyla sudan çıktı - Haberler 09:51: Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil 07:25: Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim - Haberler 05:44: Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti - Haberler