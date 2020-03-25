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Hayvanların yemlikleri dezenfekte edildi yem bırakıldı

Koronavirüs ile mücadele eylem planı kapsamında birçok önlem alan Düzce Belediyesi, bir yandan da vatandaşlara "Evde Kalın" çağrısı yaparken bu süreçte sokak hayvanlarını unutmuyor.

25.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:22
Hayvanların yemlikleri dezenfekte edildi yem bırakıldı
Koronavirüs ile mücadele eylem planı kapsamında birçok önlem alan Düzce Belediyesi, bir yandan da vatandaşlara "Evde Kalın" çağrısı yaparken bu süreçte sokak hayvanlarını unutmuyor.

Düzce Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de şehrin çeşitli noktalarına mama bıraktı.

Sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan duyarlı kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken can dostlarımızın bu süreçte yaşamlarını sürdürebilmeleri için Düzce Belediyesi mama desteğini arttırdı. Sokak hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı cadde ve bulvarlarda Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mama ve su kaplarını dezenfekte ederek, besin ihtiyaçlarını giderdi. Vatandaşların da kuru mamalar ile sokak hayvanlarına destek olabileceğini ifade eden yetkililer, bu süreçte yalnızca vatandaşların değil hayvan sağlığının da büyük önem taşıdığını, bu yüzden hayvanlara yemek yerine kuru mama verilmesi konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istediler. - DÜZCE
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Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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