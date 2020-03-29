Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayvanlarını otlatırken kayalıktan düştü, itfaiye ekibi kurtardı

MERSİN'de arazide hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düşen Murat Uğuz'u mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

29.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:47
Hayvanlarını otlatırken kayalıktan düştü, itfaiye ekibi kurtardı

MERSİN'de arazide hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düşen Murat Uğuz'u mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, merkez Mezitli ilçesinde Tol ile Takanlı Mahalleleri arasında bulunan arazide meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatan Murat Uğuz, dengesini kaybederek kayalıktan düştü. Uğuz, düştüğü yerde mahsur kaldı. Murat Uğuz'dan haber alamayan arkadaşları onu ararken mahsur kaldığı yeri buldu. Kendi imkanları ile Uğuz'u çıkaramayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Uğuz'u bulunduğu yerden çıkartıp, yaklaşık 3 kilometre taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanede tedaviye alınan Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Uğuz, Mezitli, İtfaiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Hayvanlarını otlatırken kayalıktan düştü, itfaiye ekibi kurtardı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
THY’nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Haberler
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti Haberler
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul’un göbeğinde halay çektiler Haberler
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul'un göbeğinde halay çektiler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı’na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:14: Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı - Haber 19:14: Koronavirüs tedbirleri - Haber 19:14: Çanakkale'de Maltepe köyü karantinaya alındı - Haber 19:13: FLAŞ - Haber 19:12: Mehter takımından vatandaşlara "evde kal" çağrısı - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber