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Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu öldü

Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu öldüBATMAN'ın Sason ilçesinde, Şirin Çelik (43), hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

23.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:10

Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu öldü

BATMAN'ın Sason ilçesinde, Şirin Çelik (43), hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Sason ilçesine bağlı Gençler köyünde meydana geldi. 9 çocuk babası Şirin Çelik'in üzerine hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Sason, Güncel, Haber
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