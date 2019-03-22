Hayvanlarını Satmaya Çalışan Üreticilerin Dolandırıldığı İddiası

Eskişehir
, Bilecik
, Afyonkarahisar
ve Konya
'da hayvanlarını internet üzerinden satışa çıkaran çok sayıda üreticiyi kurdukları sahte kooperatif üzerinden 563 bin lira dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheliden biri tutuklandı.
Eskişehir Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Bilecik ile Eskişehir'in Sivrihisar
, Mihalıççık
ve Alpu
ilçelerinde yaşayan ve internet üzerinden hayvanlarını satmak isteyen 13 kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Eskişehir'in yanı sıra Bilecik, Afyonkarahisar ve Konya'da kurdukları sahte kooperatif üzerinden çok sayıda üreticiyi 563 bin lira dolandırdıkları iddia edilen U.C. ve B.H'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan U.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyon, Konya, Bilecik, Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA