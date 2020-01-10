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Hayvanlarını selden kurtarırken kalbi durdu, acı haber geldi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sele kapılan keçi ve tavuklarını kurtardığı sırada kalp krizi geçiren ilkokul müdür yardımcısı 59 yaşındaki Yaşar Yavuz, 5 gündür tedavi gördüğü Alanya'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

10.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:22Hayvanlarını selden kurtarırken kalbi durdu, acı haber geldi
'nın ilçesinde sele kapılan keçi ve tavuklarını kurtardığı sırada kalp krizi geçiren ilkokul müdür yardımcısı 59 yaşındaki Yaşar Yavuz, 5 gündür tedavi gördüğü Alanya'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Gazipaşa'nın Bakalar Mahallesi'nde meydana geldi. Etkisini sürdüren sağanak yağıştan dolayı oluşan selde Çobanlar İlkokulu Müdür Yardımcısı Yaşar Yavuz'a (59) ait tavuk ve keçiler akıntıya kapıldı. Bunun üzerine hayvanları kurtarmak için suya giren Yavuz, aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden kızı diğer aile bireylerine vermesi üzerine Yavuz, bir araca alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Yolda kalbi durdu

Yolda kalbi duran Yavuz, acil servisteki müdahalenin ardından hayata döndürüldü. İlk belirlemelere göre kalp krizi ve beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen Yavuz, daha sonra Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavisi süren Yavuz, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yavuz'un cansız bedeni Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri'ndeki savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yavuz'un daha önce Gazipaşa Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü olarak görev yaptığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Yaşar Yavuz, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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