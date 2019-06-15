Hayvanlarını süsleyip, geleneksel kıyafetlerle yaylaya çıktılar

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını boyayıp süsleyerek yaylaya çıktı. Kadınlar, geleneksel kıyafetlerini giyerken, yayla bayram yerine döndü.Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atalarından kalma yayla göçü geleneğini 113 yıldır devam ettiriyor. Asırlık geleneği yaşatan mahalle sakinleri, yaylaya göç yolculuğuna başladı. Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla birlikte zil ve çan sesleri eşliğinde yola düşen mahalleli, yaklaşık 10 kilometrelik yolu yüzlerce hayvanla kat ederek şenlik havasında yaylaya çıktı. Vatandaşlar yaylaya geldiklerinde meydanda toplanarak bir süre eğlendi.Asırlardır devam eden göç geleneğini sürdürmek adına bu yıl da yayla göçünü yaptıklarını belirten Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, "Atalarımızdan kalan örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.Menderes Ayvaz, yaylaya her yıl haziran ayında göç ettiklerini, kar yağışının erken başlaması nedeniyle ekim ayının sonlarına doğru geri döndüklerini ifade etti.

- Sakarya