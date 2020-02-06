Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 17 milyon 872 bin baş oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 3,8 artarak 17 milyon 688 bin baş, manda sayısı yüzde 3,2 artarak 184 bin 192 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,1 oranında artarak 48 milyon 481 bin baş oldu. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında artarak 37 milyon 276 bin baş, keçi sayısı ise yine bir önceki yıla göre yüzde 2,6 oranında artarak 11 milyon 205 bin baş olarak gerçekleşti.



Toplam süt üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 22 milyon 960 bin ton oldu. Süt üretiminin yüzde 90,5'ini inek sütü, yüzde 6,6'sını koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.



Yapağı, kıl, tiftik ve bal üretimi arttı, balmumu ve yaş ipek kozası üretimi azaldı



Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 6,3 artarak 70 bin 588 ton, kıl üretimi yüzde 2,7 artarak 6 bin 162 ton ve tiftik üretimi ise yüzde 2,3 artarak 380 ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre bal üretimi yüzde 1,3 artarak 109 bin 330 ton, balmumu üretimi ise yüzde 0,4 azalarak 3 bin 971 ton oldu.



İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 675 oldu. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da yüzde 6,7 oranında azalarak 2 bin 62 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalarak 5 bin 890 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 4,4 azalarak 90 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA