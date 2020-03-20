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Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı 2019'da azaldı

Canlı hayvanlardan sığır (kültür) fiyatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,25 azaldı.

20.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:26
Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı 2019'da azaldı
Canlı hayvanlardan sığır (kültür) fiyatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,25 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıkladı. Buna göre; 2019 yılında bir önceki yıla göre sığır (yerli) fiyatı yüzde 2,74 azalış gösterdi. Bir önceki yıla göre en az artış gösteren canlı hayvanlar yüzde 0,61 ile sığır (kültür melezi) ve yüzde 4,77 ile tiftik keçisi oğlağı fiyatında oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış yüzde 17,71 ile kıl keçisi ve yüzde 19,87 ile kıl keçisi oğlağı fiyatlarında gerçekleşti.
HAYVANSAL ÜRÜNLERDEN YUMURTA FİYATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 3,54 AZALDI
Hayvansal ürünlerden 2019 yılında bir önceki yıla göre en az artış gösteren yüzde 1,48 ile yapağı oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre bal yüzde 15,94, inek sütü yüzde 20,87 ve koyun sütü yüzde 21,12 artış gösterdi.
CANLI HAYVAN DEĞERİNDE YILLIK YÜZDE 13,09 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ
2019 yılında bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların değeri yüzde 8,46 artarak 112,86 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 25,36 artarak 46,48 milyar TL oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre kümes hayvanlarının değeri ise yüzde 20,86 artarak 5,91 milyar TL oldu.
HAYVANSAL ÜRÜN ÜRETİM DEĞERİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 18,66 ARTTI
2019 yılında bir önceki yıla göre toplam süt üretim değeri yüzde 24,64 artarak 43,65 milyar TL ve toplam kırmızı et üretim değeri yüzde 17,41 artarak 38,14 milyar TL ve bal üretim değeri yüzde 16,44 artarak 4,27 milyar TL oldu. 2019 yılında yumurta üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 2,27 azalarak 7,35 milyar TL oldu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

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