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Hayvansever çiftten yürek ısıtan görüntüler

Ankara'da İmrahor Vadisi'ndeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen Canan ve Volkan Koç çifti, bir köpeğin sesini fark ederek toprak altında kalan 8 yavrunun hayatını kurtardı.

26.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:41 Hayvansever çiftten yürek ısıtan görüntüler
'da İmrahor Vadisi'ndeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen Canan ve Volkan Koç çifti, bir köpeğin sesini fark ederek toprak altında kalan 8 yavrunun hayatını kurtardı.

Patiliköy Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Koç ve eşi Volkan Koç, düzenli olarak İmrahor Vadisi'nde bulunan 300-400 arasındaki sokak hayvanına gönüllü olarak bakıyor. Her gün yaptıkları besleme faaliyeti için vadiye çıkan Koç çifti, bir köpeğin inleme sesini duyarak sesi takip etti. Ağaçlık alan içerisinden yukarıya doğru tırmanan çift, en tepeye çıktıklarında inleyen dişi köpeğin toprağı kazmaya çalıştığını gördü. Köpeğin kazdığı noktaya yaklaştıklarında yağan yağmurdan kaynaklı toprak altında kalan köpek yavrularını fark eden Canan Koç, kolları sıvayarak toprak altında kalan yavru köpekleri bir bir dışarı çıkarttı. Yavruları çıkardıktan sonra anne köpeğin yavru köpekleri koruma amaçlı kaçırmaya çalıştığını gören Volkan Koç, dernek binasına giderek bir kulübe aldı ve anne köpek ile yavruları kulübeye yerleştirdi. - ANKARA

Ankara, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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