08.07.2019 12:24
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Hayvanseverler barınakta buluşuyor

Hayvanseverler barınakta buluşuyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi, hayvanseverleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde buluşturacak.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, hayvanseverleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde buluşturacak.

Geçtiğimiz günlerde hayvan barınağında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen hayvanların karınlarının doyduğunu, ancak sevgiye ve ilgiye aç olduklarını belirterek, "10 Temmuz Çarşamba günü saat 11: 00'da burada buluşarak, onlar için daha iyi neler yapabiliriz düşüncesiyle hayvansever ilçe halkımızı davet ediyorum." dedi.

Belediye tarafından hayvan barınağı çevresine çeşitli düzenlemeler yapılarak ailelerin çocuklarına hayvan sevgisini aşılayabileceklerini dile getiren Başkan Kanar, minik patilerinde sevgi ve şefkati tadacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Sevimli dostlarımızı daha iyi şartlarda misafir etmek için hayvan severlerinde fikirlerine ihtiyacımız var. 10 Temmuz Çarşamba günü saat 11: 00'da hayvanseverleri etkinliğimize bekliyorum" dedi.

Belediye, 10 Temmuz Çarşamba saat 10: 30'da Adnan Menderes Meydanından otobüs kaldıracak. - BURSA
Kaynak: İHA
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