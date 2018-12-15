Hayvanseverler Bolu Adliyesini Ziyaret Etti

Bolu
Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) üyeleri, Bolu Adliyesini ziyaret etti.
BOLHAYKO Başkanı Melek Ünal ve beraberindeki dernek üyeleri, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman
, Baro Başkanı Sabri Erhendekçi ve Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonunu üyelerini ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bolu Barosu bünyesinde kurulan Hayvan Hakları Komisyonunun Başkanı Aydan Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, komisyon üyeleri avukatlar Eda Özdemir
, Kübra Başarır ve Tuğçe Sarıkaya
ile can dostları için çalışacaklarını söyledi.
Bolu
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:50