- Hayvanseverler 'Hayvan Haklarını Koruma Kanun Tasarısı'nı protesto ettiHayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Haydar Özkan: "Katliam yasa tasarısına hayır diyoruz"ANKARA - Hayvanseverler 'Hayvan Haklarını Koruma Kanun Tasarısı'nı protesto etti. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Haydar Özkan, "Katliam yasa tasarısına hayır diyoruz" dedi. Ulus Meydan'da toplanan bir grup hayvansever, 'Hayvan Haklarını Koruma Kanun Tasarısı'nı protesto etti. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi halinde hayvanların haklarının büyük oranda kısıtlanacağına dikkat çeken Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Haydar Özkan, "Yurt çapında 69 şehirde yapılmakta olan eş zamanlı basın açıklamasında hayvanların duyulmayan çığlığını duyurmak için binlerce can dostuyla birlikte meydanlardayız ve hep birlikte can veririz ama canlarımızı vermeyiz diye haykırıyoruz" ifadelerini kullandı."Katliam yasa tasarısına hayır diyoruz""Hayvana merhamette dünyaya nam salmış toplumsal belleğimiz yok sayarak adeta toplumumuza ihanet edermişcesine hayvanları sürgüne, esarete ve ölümlere mahkum etmek belediyeler tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle sürdürülüyor" diyen Özkan,"Cumhurbaşkanımızın hayvanlara yönelik şiddet ve işkencelerin artması karşısında yaşanan TCK kapsamına alınması ve hayvanlar için daha iyi koşulların sağlanması bağlamına bu yasa hala neyi bekliyor, bir an önce çıkartın talimatını fırsat bilen Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları yine harekete geçip sokak hayvanları için katliam maddeleri, hayvanları koruma kanununu değiştirmek için tasarılarına ekleme yaptılar. Belediye bütçelerine resmen zehir ve kıyma parası konarak sokaklardaki hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü ülkemizde 2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunuyla sokak hayvanları sayısının zehirlenip öldürülerek değil, bilimsel ve tıbbi koşullarda kısırlaştırma operasyonuyla kontrol altına alınması hükme bağlandı fakat Ankara, İstanbul İzmir gibi en büyük belediyeler bile kanunu uygulamadıkları gibi büyük önem taşıyan altıncı madde olan kısırlaştırmayı yapmadılar. Tarım ve Orman Bakanlığı uygulanmayan kanunu uygulatmak ve görev yapmayan belediyelere görev yaptırmak yerine hayvanlara şiddet ve vahşetin durması için kanunu TCK'ya alınması her gündeme geldiğinde altıncı maddeyi değiştirip sürgün ve katliam maddelerini tasarıya ekleme çabasına girmektedir. İzle, denetle kılı altında yüz binlerce hayvanı devasa toplama kampına kapatılmasını içeren yasa tasarısını katliamlar getireceğine ve bunun yanında sokak hayvanı sayısının da artışlara sebep olarak kırsalda yaşayan halktan gelen şikayetleri çözmek yerine büyüteceğini Cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz. Bu yasa tasarısının TBMM'ye sunulması için katliam yasa tasarısına hayır diyoruz" şeklinde konuştu.