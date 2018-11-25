Hayvanseverler Hayvanları Koruma Kanunu'nun İçeriğine Tepki Gösterdi

25 Kasım 2018 Pazar 16:49



25 Kasım 2018 Pazar 16:49

Hayvanseverler Hayvanları Koruma Kanunu'nun içeriğine tepki gösterdiİSTANBUL - Hayvanseverler, Hayvan Hakları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikleri ve eksiklikleri dile getirmek için Kadıköy'de buluştu. Çok sayıda STK ve hayvan hakları aktivistinin de katıldığı etkinlikte kanuna yönelik talepler dile getirildi. Hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları, Hayvan Hakları Kanunu'ndaki eksiklikleri dile getirmek için Kadıköy Meydanı'nda toplandı. Empati Hayvan Hakları Eğitimi ve Şiddetsizlik Platformu öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, mevcut 5199 sayılı kanunun "Kısırlaştır-Aşıla-Yerine Bırak" esasına dayanan 6. Maddesinin değiştirilmemesine yönelik talepte bulunuldu. Etkinliğe katılan platform ve hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak olan değişikliklerde STK'larla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu adına konuşan Hayvan Hakları aktivisti Elif Ertürk,"İşkence, tecavüz, öldürme suçlarının cezaları 2 yıl 1 aydan başlamalıdır.Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve alındığı yere bırakılmasını esas alan 6. Madde kesinlikle değiştirilmemeli, belediyelerce uygulanması sağlanmalıdır.Kanunu uygulamayan belediyeler üzerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın idari yaptırımı olmalı ve hayvana şiddet, vahşet uygulayan belediye görevlileri de TCK'ya göre ceza kapsamına alınmalıdır.Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parkları, faytonlar, deney laboratuvarlarında esir edilen ve yük taşıtma, dövüş, avcılık gibi amaçlarla kullanılan ve her türlü insan menfaati amacı ile sömürülen hayvanlar üzerindeki vahşetlere ve zulme son verilmeli, internet-petshop-üretim çiftliklerinden hayvan üretim ve satışları yasaklanmalı, evcil-yaban hayvanlarının ithalat ve ihracatı durdurulmalıdır."Tehlikeli" olarak tanımlanan hayvanların, kısırlaştırılıp belediyelere kayıtları yapılarak koruyucularına verilip düzenli kontrolleri sağlanmalı, üretim ve dövüşlerde kullanılan köpekler de kısırlaştırılıp oluşturulacak özel bakımevlerinde rehabilite edilmeli ve uygun durumda olanlar yuvalandırılmalıdır" şeklinde taleplerini dile getirdi."Can veririz, canlarımızı vermeyiz"Etkinliğe katılan hayvanseverlerden Manolya Bükeroğlu, mevcut kanundaki 6'ıncı maddeye dokunulmaması gerektiğini vurgulayarak "Can veririz, canlarımızı vermeyiz diyoruz. Bunun için buradayız. İnşallah sesimizi duyuracağız" şeklinde konuştu."Hayvanlarımıza daha sıcak sevgi dolu bir yuva istiyoruz"Hayvanlarımızın haklarının geri verilmesi için buradayız diyen Arzu Yılmaz ise, "Hayvanlar barınaklara alınacaksa da onlara yaşam hakkı, gerçekten hakedecekleri hayatı vermek önemli. Çünkü biz insan olarak zaten onların yerlerini katlettik, yeterince. Onlara daha sıcak, daha sevgi dolu bir yaşam hakkı istiyoruz. Yemek vermiyorsanız bile en azından zarar vermeyin" dedi.Çok sayıda hayvanseverin ve STK'nın da bulunduğu alana Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu gibi isimler de katılarak, destek verdi.