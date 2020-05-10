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Hayvanseverler rehabilitasyon merkezinde incelemede bulundu

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemede bulunulması Görevlilerin hayvanların ihtiyacını karşılaması Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Güneş'in açıklamaları DÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

10.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:10
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemede bulunulması
Görevlilerin hayvanların ihtiyacını karşılaması
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Güneş'in açıklamaları
DÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ketani'nin açıklamaları
HAYTAP Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler'in açıklaması Hayvanseverler rehabilitasyon merkezinde incelemede bulundu
Diyarbakır'da bir grup hayvansever, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemede bulundu.
Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yönetimi kurulu ve gönüllü üyelerinin de yer aldığı grup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Güneş'ten barınakta rehabilite edilen hayvanlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Güneş, hayvanların asıl yaşam alanlarının doğal yaşam alanların olduğunu, toplumunda sokak hayvanlarıyla ilgili bilinç oluşması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.
DÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ketani ise merkezi sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Salgına bağlı olarak sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme sorunları ortaya çıktı. Bu beslenme sorunlarını gidermeye çalışan belediyemizin yanında HAYTAP gibi gönüllü hayvan severler de bu işe baş koymuşlar. Yine sahipsiz hayvanların yanında çeşitli hayvan severlerin alıp da belirli bir süreçten sonra sokağa bıraktığı hayvanlarda var. Bizlerinde bunlara sahip çıkmamız gerekmektedir. Bizlerle beraber Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile gönüllü hayvan severlerimizle bu işi yürütmeyi amaçlıyoruz."
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmaları inceleyen HAYTAP Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler de, yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini hayvanlara iyi bakılmadığı iddialarına ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hayvanseverler rehabilitasyon merkezinde incelemede bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Haber

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